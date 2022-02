Escola promove roda de conversa em homenagem ao Dia do Repórter

Destaque



Publicado em 16 de fev de 2022 e atualizado às 03:41

A professora Gil Araújo Cardoso, juntamente com a direção da Escola Fênix de Itamaraju, promoveram um dia educativo para os alunos do 2º e 3º ano do ensino fundamental I, convidando o repórter Marcos Cunha do Itamaraju Notícias para participar da atividade.

A escola Fênix, localizada na Rua Joana Angélica no Centro em Itamaraju, promoveu uma roda de conversa em homenagem ao Dia do Repórter, comemorado nesta quarta-feira (16) de fevereiro.

O convite estendido a equipe do jornal eletrônico a participar da atividade com os estudantes, estimulou a troca de conhecimento entre profissionais, além de incentivar os pequenos a entender a jornada diária na busca da notícia. Além de falar da trajetória de sua profissão até o momento atual.

Os alunos da escola fizeram perguntas relacionadas à vida profissional de Marcos Cunha e o que o motivou a ser um profissional de imprensa

No final da roda de conversa os alunos tiveram a oportunidade de registrar o momento em fotos.

Os protocolos de saúde em combate da pandemia do COVID-19, são seguidos rigorosamente com orientação da direção da unidade.