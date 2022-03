Escola Reitor Edgard Santos realiza reunião com pais de alunos, para o início das aulas

Destaque



Publicado em 5 de mar de 2022 e atualizado às 10:56

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Na noite de sexta-feira (04), a Escola Municipal Reitor Edgard Santos realizou em Itamaraju uma grande reunião com a participação dos pais de alunos matriculados na unidade de ensino e que iniciarão as suas atividades escolares na proxima segunda-feira.

No evento, fizeram parte da mesa de trabalho: o Sr. José Ferreira, Secretário Municipal de Educação, o Capitão Sidney Oliveira, representante da 43ª CIPM e Coordenador Setorial do Modelo CPM de Gestão Compartilhada de Ensino, a Sr.ª Sandra Mara, Diretora Pedagógica, e o Sargento Arnoldo Rodrigues, Diretor Disciplinar.

Abrindo a cerimônia, alunos trajando o uniforme da escola adentraram à quadra do ginásio de esportes portando as bandeiras do Brasil, da Bahia, do município e da Escola, ocasião em que a aluna Layla, do 7⁰ ano, fez uma apresentação musical entoando o Hino Nacional Brasileiro, encantando os presentes.

Em seguida, dois pais de alunos, um militar e outro civil, acompanhados dos seus respectivos filhos, participaram de um ato em homenagem à escola, onde recitaram o seu lema: “A palavra convence, o exemplo arrasta.”

Em seguida, a palavra foi franqueada aos membros da mesa. O secretário de educação falou da importância da escola para a rede municipal de ensino, agradecendo à Polícia Militar pela parceria e aos pais pela confiança depositada na unidade escolar.

A Diretora Pedagógica falou da sua felicidade com a retomada das aulas presenciais e apresentou para os pais os integrantes da equipe pedagógica.

Dando continuidade, o Diretor Disciplinar falou do trabalho sério que será realizado no tocante à disciplina e apresentou os íntegrantes da equipe disciplinar.

O Coordenador do Modelo CPM, que também é um ex-aluno da escola, explicou para os pais como a escola funcionará nesse modelo de gestão compartilhada, apresentou os principais pontos do Regimento Interno Disciplinar da Escola e da Cartilha do Aluno, e tirou algumas dúvidas que surgiram.

Por | 43ª CIPM