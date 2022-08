Escola Ybá do Quintal reúne especialistas em podcast

No mês em que é celebrado o Dia da Infância no Brasil, a Ybá do Quintal Escola da Infância lança a primeira temporada do podcast em que vai apresentar ao público assuntos pertinentes à educação das crianças. Os episódios serão lançados semanalmente no canal da Ybá no Youtube e no Spotify. Os outros episódios serão disponibilizados nos dias 10, 17 e 24 – este último marcado como o Dia da Infância. O projeto é apresentado pela escritora Emília Nuñez, que divide a bancada com a educadora idealizadora da Ybá, Samara Pinheiro.

O primeiro episódio trata das crianças vivendo e aprendendo em espaços abertos e conta com a participação da professora Maria Carmen Silveira Barbosa, referência nacional quando o assunto é educação infantil. Graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é mestre em Planejamento em Educação pela mesma instituição, Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e Pós-doutora pela Universidade de Vic (Espanha). Atualmente ela é professora permanente no programa de pós-graduação na linha de pesquisa Estudo Sobre as Infâncias. Maria Carmen lançou recentemente o livro “Abrindo as portas da educação infantil, viver e aprender nos espaços externos”, escrito em parceria com Maria da Graça Souza Horn.

Nos outros três episódios, Samara e Emília tratam da formação de crianças leitoras, com a pedagoga e assessora literária, Carol Braga; neuroarquitetura aplicada à educação: como os ambientes podem interferir no processo de aprendizagem, com a master em neuroarquitetura Bárbara Becattini; e, encerrando a temporada no Dia da Infância, a educação de crianças da primeiríssima e primeira infância, com a pedagoga especialista em educação infantil e pesquisadora das infâncias, Camila Bon.

“Esse é um projeto que tivemos a iniciativa de realizar para ajudar a promover e divulgar os assuntos relacionados à educação infantil para além da nossa escola. Aqui nós entendemos que pautar esse tema é fundamental, e lançar esse podcast nos ajuda a ampliar esses diálogos com profissionais que são referências nos temas abordados. Nosso objetivo é, a partir da experiência de êxito da Ybá, ampliar o diálogo com pais e mães, educadores, outras instituições de educação infantil e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer mais desse universo enriquecedor”, comenta Samara sobre o projeto, que já confirmou a segunda temporada.

O primeiro episódio está disponível no Youtube e no Spotify. Mais informações através do perfil da escola no Instagram @ybadoquintal.