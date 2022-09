Escolas baianas abrem matrícula para ano letivo de 2023 com diversas novidades

Chegou a época em que os pais precisam escolher as escolas onde seus filhos vão estuda no próximo ano e garantir a vaga. Após as adaptações para a volta às aulas presenciais e para atender ao novo cenário, as instituições de ensino buscam inovar para que essa escolha seja a mais assertiva, já que os velhos parâmetros educacionais não servem mais.

O uso da tecnologia fez alunos e professores experimentarem novas formas de conhecimento. Isso elevou a exigência de modelos criativos e interativos em sala de aula, inclusive com a utilização de componentes educacionais atualizados. Há três anos trabalhando com robótica educacional, os Salesianos Bahia, por exemplo, viram a necessidade de dar um upgrade no uso da ferramenta e, através da parceria com a distribuidora Positivo, trouxeram este ano o Lego Education. Aplicado a partir do Grupo 2 até o ensino médio, possibilita o estudo tanto de disciplinas de robótica quanto de matérias transversais. Para 2023, a meta é participar de competições.

“A ideia é investir no pensamento computacional dos alunos para que consigam alcançar outras skills e habilidades”, afirma Marcus Brandão, coordenador do Núcleo de Tecnologias Educacionais dos Salesianos Bahia. Outra investida é a parceria com o Google for Education, que já começou este ano. A experiência de atuar com as ferramentas Google Classroom e Chromme Books deixou as aulas mais atrativas, com materiais didáticos, informações e recursos em um mesmo ambiente. Os alunos não precisam sair da sala para se deslocarem até os laboratórios de informática, pois acessam tudo em uma só plataforma, como faziam durante o isolamento social.

As mudanças fizeram as escolas modernizarem suas estratégias e foi isso que o Mendel Vilas fez. “Investimos nas tecnologias ativas. Promovemos estratégias que colocam o estudante como o centro do processo de aprendizagem, e o professor é um mediador”, destaca o diretor Antônio Fragoso Júnior. Os novos tempos pedem movimento e a escola sentiu que deveria oferecer espaços criativos. Os alunos passaram a contar com uma cozinha experimental, o espaço Maker onde se ganha conhecimento prático de engenharia, além de uma sala multidisciplinar chamada STEAM (science, tecnology, engineer, arts & math / ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática), horta e passarela ecológica. Tudo para “tornar a aprendizagem mais significativa”, frisa.

O Mendel traz no DNA o princípio de seu fundador e diretor, Antonio Carlos Fragoso, que é o status de uma escola humanista. “Temos um programa que envolve aulas semanais de educação socioemocional e, sobretudo, acolhimento e atenção dos professores. Há 26 anos seguimos este princípio de um ambiente humano, sendo um espaço para desenvolvimento de competência e habilidades”, salienta. Por falar em habilidades, uma parceria com a Universidade de Cambrigde, garante aos alunos a aplicação de exames de certificação na escola, algo essencial para quem pensa em ingressar em universidades no exterior.

A reforma do Exame do Ensino Médio (Enem) acontecerá em 2024, porém, a escola já reestrutura seu currículo para atender à determinação legal, com a implementação dos Itinerários Formativos, que são trilhas curriculares que os estudantes farão, de acordo com seu projeto de vida. “O objetivo é a personalização do currículo, através desses itinerários formativos e de disciplinas eletivas. Temos a disciplina Empresa Júnior Mendel de empreendedorismo, onde os estudantes podem desenvolver competências como colaboração, tomada de decisões, criatividade e inovação”, afirma.

Além de implantar o Google For Educaction e do Novo Ensino Médio com os itinerários formativos, o colégio Oficina aposta na formação continuada de professores como um dos seus pilares. “Continuaremos, assim, investindo na aplicação de processos de sondagem e ações específicas para cerzir o tecido pedagógico que ainda esteja, eventualmente, com alguma defasagem”, salienta a diretora Lurdinha Viana.

O período pandêmico trouxe a necessidade ainda mais intensa de cuidar do aluno, da família e dos professores do ponto de vista socioemocional. Além da capacitação técnica e pedagógica, a escola dá ênfase ao projeto de Convivência Ética, que gerou a implantação da disciplina de mesmo nome na qual se debate questões relacionadas à mediação de conflitos, reflexividade, protagonismo dos jovens, prevenção de bullying e respeito ao outro.

Uma escola para pensar, sentir e agir

A cada ano a Escola Nova Nossa Infância busca construir um ambiente ativo, habitável, inventivo, acolhedor, que valoriza a infância e acredita no potencial das crianças e das suas diferentes linguagens. Além disso, a qualidade dos espaços e dos materiais são sempre muito bem pensados, trazendo novas combinações e possibilidades criativas.

Desde o início do ano, na Nossa Infância, cada ação é intencional para que as crianças criem laços e se sintam protagonistas do aprendizado. Por isso, os grupos assumem uma nova responsabilidade, o que mobiliza bastante a criançada. “As escolhas do nome dos grupos, dos representantes de sala, vão dando vida e sentido ao ano que se inicia”, diz a diretora pedagógica, Sandra Torzillo.

Além disso, a equipe pedagógica, atenta ao movimento dos estudantes e da sociedade, pensa em projetos e temas para apoiar os alunos em suas demandas cognitivas e socioemocionais. Outros diferenciais oferecidos pela escola são: aulas de inglês, artes e novas tecnologias. “Uma escola atenta às necessidades das crianças e que busca funcionalidade nas suas propostas para valorizar as diferentes linguagens (corporal, relacional, matemática, tecnológica, musical…) e promover a formação integral e integrada dos seus estudantes”, ressalta.

Oito aspectos que os pais devem avaliar na hora de escolher a escola para seus filhos:

1. Comunicação: como a escola informa à família o que acontece;

2. Acolhimento: isso envolve escuta sensível, proposta socioemocional e abordagem humanista;

3. Novas de tecnologias;

4. Uso de componentes educacionais atualizados;

5. Conexão de princípios e valores: o projeto da instituição e seus diferenciais estão em sintonia com o desejo da família e com o projeto de vida do estudante?;

6. Estrutura física: como são salas de aulas, espaços para a prática de esportes, área de contato com a natureza;

7. Quais as condições ofertadas de preparação para exames;

8. Prática do Respeito: diversidade, pluralidade de ideias, protagonismo, compromisso com educação antirracista, justiça social, diálogo e conhecimento!



