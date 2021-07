Escolas recebem dois milhões de máscaras para distribuição aos estudantes no ensino remoto

Giro no Mundo



24 de jul de 2021

Mais de dois milhões de máscaras de proteção individual foram entregues às escolas da rede estadual de ensino para a distribuição aos estudantes, nesta segunda fase do ano letivo continuum 2020/21, que começa nesta segunda-feira (26), exclusivamente, para os estudantes do Ensino Médio e suas diferentes ofertas e modalidades.

As máscaras foram adquiridas em parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN) e mais 1,8 milhão de máscaras serão adquiridas, com o investimento de R$ 5,1 milhões para ampliar a distribuição por aluno. O objetivo é reforçar ainda mais a segurança de toda a comunidade escolar neste novo momento de aulas semipresenciais.

O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, Manoel Calazans, ressaltou que além das máscaras, as escolas estaduais receberam recursos para a compra de materiais e adequação aos protocolos sanitários estabelecidos.

“As escolas estaduais receberam equipamentos de biossegurança com destaque para as máscaras que, após a pandemia da Covid-19, tornou-se de uso obrigatório no convívio social. As merendeiras e equipes de apoio também receberam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A palavra de ordem é reforçar a higienização de todos os espaços”, afirmou.

Além do uso obrigatório de máscaras no ambiente escolar, o protocolo sanitário para as aulas semipresenciais também estabelece outras medidas, como aferição da temperatura na entrada da escola, uso de álcool em gel, e distanciamento entre as pessoas. Os protocolos estão disponíveis para consulta no endereço https://bit.ly/3eRUiNS.

Para esta nova fase, as salas deverão ter 50% de ocupação da capacidade por vez. Cada turma de estudantes será dividida em duas. Uma turma de A a I, na primeira semana. A outra turma de J a Z, na segunda semana e, depois disso, haverá alternância dos dias para os alunos.

A unidade escolar poderá fazer o ajuste relacionado a esta escala conforme a realidade de cada turma e em função de outro critério que a unidade escolar considere relevante. As aulas do Fundamental nas diferentes modalidades e ofertas serão iniciadas no dia 9 de agosto.

