Escolha o presente que mais combina com seu pai na Bete Confecções de Itamaraju

Publicado em 2 de ago de 2021 e atualizado às 17:00

Esta chegando o dia dos Pais e a Bete Confecções de Itamaraju está repleta de novidades que combina com perfil de cada papai nessa data especial. Você que ainda não escolheu o presente do papai para o próximo domingo (08) acaba de encontrar o lugar certo parar fazer suas compras.

A Bete Confecções possui uma grande variedade de confecções com preços especiais no atacado, com vendas a partir de R$ 100,00 reais.

Para o público masculino lá você encontra cuecas modelo tradicional, cuecas Box, camisas, camisas gola polo, camisetas, bermudas jeans e de tecido, shorts tactel, shorts de moleton, calças e camisa manga longa com proteção UV.

Além de dispor de uma extensa linha de moda íntima e outras peças para o público feminino, como conjunto de lingeries, calcinhas (adulto e infantil), biquinis e maiô infantil, calcinhas modeladoras, sutiãs, tops, batas, camisetas, peças fitness, pijamas (adulto e infantil), camisolas, shortdoll, legues, macaquinhos, saias longas, saidas de praia e vestidos.Para a sua casa, tem colchas de solteiro e casal, conjunto de cozinha e toalhas de mesa. E para sua proteção e segurança contra o vírus Covid-19, estão trabalhando também com a produção e venda de máscaras (diversas cores).

Conheça algumas das confecções em nossa galeria de imagens e para saber mais sobre os produtos é só ligar ou se preferir fazer uma visita e conferir os produtos de pertinho.

A fábrica fica localizada na Rua Carlos Gomes, 222 A – Centro da Cidade Baixa, tel. (73) 3294 – 1682. ou pelo whatsapp 73 99948 – 1380. Horário de atendimento 07:00 ás 12:00 e das 13:30 ás 17:00hs. Visite também a página da Bete Confecções na rede social Facebook através do link https://www.facebook.com/beteconf/ ou pelo Instagram no link https://www.instagram.com/betec_onfeccoes/

