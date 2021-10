ESF bairro Novo Prado realiza ação alusiva ao Outubro Rosa

Destaque



Publicado em 28 de out de 2021 e atualizado às 13:07

A Prefeitura Municipal de Itamaraju, por meio da Secretaria de Saúde, segue realizando ações alusivas ao outubro rosa, ampliando atendimentos e ofertando informações a população.

A Estratégia de Saúde da Família Novo Prado, promoveu encontro com o público alvo da campanha realizando palestra e orientações para a prevenção da doença.

O objetivo do Outubro Rosa 2021 é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

OUTUBRO ROSA

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente.

O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.