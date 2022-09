Espanha divulga convocados para Nations League sem Sergio Ramos e Ansu Fati

Nesta sexta-feira (16/9), o técnico da Espanha, Luis Enrique, anunciou os jogadores convocados para os jogos contra Suíça e Portugal, pela Nations League. O zagueiro Sergio Ramos, do Paris Saint Germain, e Ansu Fati, do Barcelona, não foram chamados. Thiago, do Liverpool, recém-recuperado de lesão, também não foi lembrado.

O defensor, após conviver com lesões na temporada passada, participou dos 10 jogos do PSG até o momento na atual jornada, sendo nove como titular. Já Ansu Fati, que também teve contusões recentes, entrou em campo sete vezes pelo Barça (uma como titular), com dois gols marcados e duas assistências.

“É uma grande notícia ver Sergio Ramos depois de uma ano e pouco. Agora compete e o faz de maneira seguida. A partir daí posso contar o que quiser, mas considero que os melhores para jogar de zagueiros são os zagueiros (convocados) e o resto, fumaça branca”, disse Luis Enrique sobre Sergio Ramos.

“Veio em junho para entrar na dinâmica de grupo, ter o contato novamente, ver como realmente estava e a verdade é que muito melhor. Só jogou uma partida como titular em seu clube e isso para mim diz algo. Espero que voltemos a ver o melhor Ansu, mas no dia de hoje não o considero para a lista. Está no processo de retomar confiança e de melhorar depois de ficar muito tempo sem jogar”, explicou o treinador sobre Ansu Fati.

Novidades na Seleção

A lista de Luis Enrique também traz três novidades: Borja Iglesias, atacante de 29 anos do Real Betis; Hugo Guillamón, volante de 22 anos do Valencia; e Nico Williams, ponta direita de 20 anos do Athletic Bilbao.

Liga das Nações

A Espanha joga contra a Suíça no dia 24 de setembro, em Zaragoza, às 15h45 (de Brasília), e diante de Portugal, em Braga, no dia 27, mesmo horário. Os comandados de Luis Enrique lideram o grupo dois, com oito pontos. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para as semifinais.

Veja a lista completa de convocados da Espanha:

Goleiros: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya;

Defensores: Carvajal, Azpilicueta, Jordi Alba, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, José Luis Gayá e Hugo Guillamón;

Meio-campistas: Rodri, Sergio Busquets, Koke, Gavi, Carlos Soler, Pedri e Marcos Llorente;

Atacantes: Álvaro Morata, Borja Iglesias, Ferran Torres, Pablo Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio e Yéremy Pino.