Espanha empata com a República Tcheca e segue sem vencer na Liga das Nações

Neste domingo, República Tcheca e Espanha se enfrentaram pela segunda rodada da Liga das Nações. Jogando em Praga, o time de Luis Enrique ficou atrás do placar duas vezes, após gols de Pesek e Kuchta, mas buscou o empate com tentos de Gavi e Iñigo Martínez.

Com o resultado, os espanhóis ficam com dois pontos, na terceira posição do grupo dois. Já o tchecos lideram a chave com quatro pontos, assim como Portugal.

O técnico Luis Enrique mandou os espanhóis a campo com: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Iñigo Martínez e Alonso; Rodri (Busquets), Gavi e Koke; Sarabia (Ferrán Torres), Dani Olmo (Asensio) e Raúl de Tomás (Morata).

Os donos da casa abriram o placar logo aos quatro minutos. Kuchta recebeu lançamento em profundidade, avançou pela direita e mandou na medida para Pesek, sozinho, estufar as redes.

Já nos acréscimos da primeira etapa, os visitantes chegaram ao empate. Rodri ficou com a sobra na área após cruzamento e ajeitou para Gavi, que girou e bateu cruzado para dentro da meta.

Aos 20 minutos do segundo tempo, a República Tcheca retomou a dianteira do placar. Em contra-ataque, Kuchta avançou livre de marcação pela meio e encobriu Unai Simón para colocar a bola no fundo das redes.

Aos 44 na etapa final, veio o empate do time de Luis Enrique. Asensio cruzou e o zagueiro Iñigo Martínez finalizou de cabeça para igualar.

Na próxima rodada, a Espanha visita a Suíça, na quinta-feira, às 15h45 (de Brasília). A República Tcheca, por sua vez, joga fora de casa contra Portugal, no mesmo dia e horário.