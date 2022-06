Espanha vence a lanterna Suiça e vira vice-líder na Liga das Nações

A Espanha atendeu aos anseios do técnico Luiz Enrique e conquistou a vitória fora de casa na Liga das Nações. A Fúria bateu a Suíça por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Genebra, e alcançou a vice-liderança do Grupo 2. O gol foi do atacante Sarabia, no segundo tempo.

A Espanha chegou a cinco pontos e ficou atrás somente de Portugal, que lidera o Grupo 2 e soma sete. A Suíça, que será adversária do Brasil na Copa do Mundo no Catar, sofreu a terceira derrota e ainda não pontuou.

Na próxima rodada, a Espanha receberá a República Tcheca, neste domingo, às 15h45 (de Brasília), em La Rosaleda. A Suíça enfrentará, no mesmo dia e horário, a Seleção Portuguesa, em Genebra.

O único gol da partida saiu ainda na reta inicial do segundo tempo. Aos 12 minutos de bola rolando, a zaga suíça tentou afastar o ataque espanhol, mas tirou mal. Assim, Marcos Llorente dominou pelo lado direito da área e serviu Sarabia, que só tocou para a rede.