Especialista dá 5 dicas importante para você que vai fazer preenchimento facial

Os preenchedores são substâncias que têm se popularizado no mundo inteiro, e o ácido hialurônico tem sido bastante utilizado para dar volume aos lábios e preencher rugas, por exemplo. “O paciente de hoje é diferente do que estávamos acostumados há uns anos atrás. A maioria procura por um procedimento que proporcione resultados mais naturais, com técnicas mais refinadas”, observa o Dr. Willian Ortega, especialista em Harmonização Facial.

Os procedimentos estéticos estão cada vez mais populares e acessíveis com a era das redes sociais, onde todos passaram a ver diariamente uma série de influenciadores e celebridades realizando intervenções na aparência física, o que acaba gerando um desejo em realizar esses tratamentos também. “As pessoas se comparam com as outras e também com as influencers da internet. O desafio é parecer mais jovem, mas sem perder a naturalidade. O aquecimento do mercado de estética se deve muito ao fato de as redes sociais terem ajudado a influenciar as pessoas a terem mais hábitos de autocuidado”, explica o especialista.

No Brasil, em 2020, os procedimentos estéticos não cirúrgicos injetáveis tiveram um aumento de 24,1%, segundo dados do relatório ISAPS. A harmonização facial, por exemplo, teve um aumento de 255% entre os anos de 2014 e 2019. O Dr. Willian Ortega, que atende várias celebridades, como a ex-BBB e influencer, Thaís Braz, dá dicas para quem vai se submeter a um tratamento com ácido hialurônico e enumera cinco pontos importantes que os clientes devem considerar antes de fazer um preenchimento facial.

5 dicas que você deve avaliar antes de fazer preenchimento facial 1 – Respeite os traços do seu rosto. O preenchimento é para harmonizar o rosto e deixá-lo com uma aparência mais jovem e natural.

2 – Não exagere! Hoje em dia, o que está na moda é um preenchimento labial que deixe a aparência da boca o mais natural possível, como se a paciente já tivesse nascido com lábios volumosos.

3 – Escute sempre a opinião do especialista que está te atendendo. As aplicações em uma harmonização facial são feitas de forma estratégica e a partir de uma avaliação da sua simetria do rosto.

4 – O ácido hialurônico é o produto mais utilizado para realizar preenchimentos faciais. A composição do produto é biocompatível com o corpo e a incidência de efeitos colaterais é muito baixa. Cuidado com a aplicação de produtos que possam causar deformidades ou sem a possibilidade de reversão.

5 – Desconfie de procedimentos com preços muito baixos e certifique-se de que o profissional que você escolheu para fazer o preenchimento é um profissional habilitado.

