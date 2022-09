Especialista do Senai alerta para qualificação no mercado de trabalho

Cerca de 10 milhões de trabalhadores, no Brasil, estão desempregados, segundo último balanço do IBGE. Uma série de fatores pode explicar esse índice e a falta de qualificação é um agravante.

O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, estima que até o ano que vem serão gerados mais de 400 mil postos de trabalho. No entanto, apenas 100 mil serão preenchidos por profissionais qualificados para as funções.

A dificuldade financeira é um dos elementos que aumentam essa distância entre o trabalhador e a qualificação adequada para determinadas vagas. Mas existem instituições e entidades que pensam em formas de qualificar as pessoas, quase sempre, de graça. Um exemplo é o Senai que oferece cursos com durações que variam de 20 a um ano. Para isso, o superintendente de educação profissional superior da entidade, Felipe Morgado, destaca que a grade de cursos ofertados leva em conta a tendência de vagas abertas, além de atualizar os profissionais que já atuam no mercado.

Uma rápida busca na internet sugere diversas plataformas de cursos profissionalizantes online, e de graça. E o trabalhador pode fazer as aulas de acordo com a própria rotina. Os do Senai, por exemplo, estão disponíveis no site loja.mundosenai.com.br. Ao fim de cada curso, o certificado acaba sendo um passo mais próximo de uma vaga de emprego. Felipe Morgado cita as áreas de maior busca por profissionais qualificados, como a construção civil, setor de alimentos e tecnologia da informação.

O superintendente do Senai também menciona outro ponto importante: hoje em dia, não basta apenas se manter atualizado e desenvolver somente competências técnicas. É preciso se capacitar para as competências socioemocionais, cada dia mais requisitadas.

Economia Brasília Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional Senai Desemprego IBGE 2:22