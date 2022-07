Especulado no Corinthians, Balbuena se despede do Dynamo de Moscou

Os incidentes entre Rússia e Ucrânia seguem causando efeitos no mercado da bola mundial. Com atletas de times russos autorizados pela Fifa a rescindirem seus contratos, o zagueiro ex-corintiano, Fabián Balbuena comunicou, neste domingo, sua saída do Dynamo de Moscou. Dessa maneira, o defensor fica livre para assinar contrato com qualquer outro clube e pode, inclusive, retornar ao Corinthians, clube com o qual foi ligado em muitas especulações desde a determinação da Fifa.

Em suas redes sociais, Balbuena revelou sua decisão e falou sobre motivos familiares.

“Gostaria de contar para vocês que estou deixando o clube nesta temporada. Eu estive pensando sobre isso por meses e é devido somente e exclusivamente a motivos familiares. Aos torcedores, funcionários do clube, comissão técnica e meus companheiros de equipe, muito obrigado por uma temporada tão incrível que tivemos. Meus melhores desejos para a próxima temporada”, escreveu o zagueiro.

O paraguaio defendeu o Corinthians de 2016 a 2018, sendo campeão brasileiro em 2017. Após boas atuações pela equipe paulista, ele despertou o interesse do West Ham, da Inglaterra. No futebol inglês, no entanto, ele não conseguiu se firmar e, após três temporadas, fechou o Dynamo de Moscou, clube no qual permaneceu por apenas uma temporada, com três gols marcados em 31 jogos.