Diz um velho ditado que recordes foram feitos para serem batidos. Pois foi exatamente o que aconteceu na noite desta quarta-feira (3/8), na transmissão de Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras, pela Libertadores da America: o canal ESPN alcançou a maior audiência do ano na TV por assinatura, marcando 12,5 pontos, com picos de 13,5.

Isso não é pouca coisa, não.

O canal ficou em 2º lugar no total de telespectadores entre todas as emissoras, abertas e fechadas, atrás apenas da TV Globo.

Mais que isto: bateu o recorde do BBB 22, que ostentava, no canal Multishow, essa liderança este ano, mas a força do futebol do canal ESPN conseguiu superar aquele que é um dos produtos de maior audiência do Grupo Globo.

No mesmo horário, entre os canais por assinatura, a segunda colocação ficou com o Viva, que anotou 1 ponto. Principal concorrente da ESPN, o SporTV exibiu o Brasileirão feminino e ficou com 0,4 de média na faixa de confronto com a Libertadores.

O que parece cada vez mais evidente – quando se fala de audiência de TV no Brasil – é que os canais da Globo está perdendo o monopólio.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

O post ESPN pulveriza recorde do BBB 22 com jogo da Libertadores apareceu primeiro em Metrópoles.