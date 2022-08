Esposa contrata três amantes para o marido com salários de R$ 2 mil

Já pensou em ser uma amante assalariada? Essa inusitada oportunidade de emprego está sendo oferecida pela tailandesa Pattheema Chamnan, de 44 anos. Ela procura três mulheres para “agradar seu marido fisicamente” e, pelo serviço, está disposta a pagar salários equivalentes a R$ 2,2 mil.

Ao tabloide britânico The Mirror, Pattheema contou que enfrenta problemas de saúde mental e, por isso, não consegue satisfazer sexualmente o marido. “Eu não tenho dormido com o meu marido. Isso faz com que eu me sinta uma péssima esposa”, lamentou Pattheema.

“Quero encontrar amantes para o meu marido, pois estou lutando fisicamente. Tenho depressão crônica e sinto que não posso cuidar bem dele”, disse.

Diploma universitário e boa comunicação Para satisfazer o marido, Pattheema divulgou um vídeo nas redes sociais e determinou alguns requisitos para as possíveis candidatas:

Ser jovem e solteira; Possuir diploma universitário; Não ter filhos; Ser apresentável; Se comunicar bem; Ter boa personalidade; Ser divertida; Estar disposta a agradá-lo fisicamente. O casal Pattagorn e Pattheema“Não queria, mas não vou negar” Pattagorn, esposo da mulher, contou que não fazia ideia de que a esposa estava solicitando amantes para ele. “Ela me disse que queria encontrar alguém para cuidar de mim. Levei um susto”, revelou.

“Eu nunca quis ter uma amante, mas já que minha esposa está oferecendo, não vou rejeitar”, disse o rapaz.

Apesar de parecer um cargo inusitado, Pattheema revelou já ter duas candidatas. Além do valor — quantia equivalente a um salário mínimo na Tailândia — as escolhidas vão ser “tratadas como da família” e trabalhar na empresa do casal, no litoral tailandês.

