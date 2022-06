Esposa de ACM Neto, Mariana Barreto de Magalhães celebra aniversário em família

A administradora de empresas Mariana Barreto de Magalhães, esposa de ACM Neto, celebra seu aniversário, nesta segunda-feira (20), discretamente, em família. Ao lado do marido, vem recebendo homenagens nas redes sociais. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, Mariana está completando 30 anos.

Recentemente, ACM Neto falou sobre a esposa: “A sua presença me dá força e aumenta a minha energia para enfrentar todos os desafios, não interessa o tamanho e a intensidade deles. Você trouxe paz e alegria para o meu coração. Que possamos estar sempre juntos, renovando o nosso amor e sendo muito felizes”.

