Esposa de cantor sertanejo sofre crime sexual durante exame em hospital

A influenciadora Francine Toaldo, esposa do cantor sertanejo George Henrique – da dupla com Rodrigo, foi vítima de um crime sexual dentro do Hospital do Coração de Goiás (HCOR). A informação foi confirmada pela assessoria do artista nesta quinta-feira (4). Segundo o comunicado, Francine deu entrada no atendimento de emergência do hospital e sofreu importunação sexual durante um exame íntimo por um homem que entrou no espaço.

O suspeito não fazia parte da equipe médica ou da enfermagem do hospital. O crime aconteceu em 2021 e a influenciadora registrou um boletim de ocorrência logo depois do ocorrido.

“A exposição dos fatos ajuda a tornar maior ainda o alcance da denúncia! Já que como vemos diariamente nos noticiários, as mulheres têm sido cada vez mais expostas a diferentes escalas de assédio! E isso precisa ser levado mais a sério”, disse o George Henrique em seu perfil do Instagram.

Francine Toaldo processou o hospital e um ação, que corre em segredo de justiça, “discute a responsabilidade do hospital pela falta de segurança e prestação de serviço, em razão da ausência de vigilância dentro da unidade hospitalar”.