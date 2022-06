Esposa de Dom Phillips diz que PF encontrou o corpo dele e de Bruno Pereira

A esposa do jornalista Dom Phillips, desaparecido no interior do Amazonas, confirmou, nesta segunda-feira (13/6), que a Polícia Federal (PF) encontrou os corpos do jornalista e do indigenista Bruno Pereira.

As autoridades ainda não confirmaram a informação. A informação é do jornalista André Trigueiro, da GloboNews.

Ontem, domingo (12/6), a PF disse que foram encontrados, um cartão de saúde com nome de Bruno e outros itens dele e de Dom Phillips.

Governo deveria estar todo mobilizado para encontrar repórter e servidor desaparecidos no AM, diz defensor público Leia: O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no último dia 5. Durante a tarde, os bombeiros informaram ter encontrado uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista inglês e pelo indigenista no interior do Amazonas.

Além de indigenista, Bruno foi Coordenador Regional da Funai de Atalaia do Norte.

Já Phillips mora em Salvador e fazia reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos para veículos como Washington Post, New York Times e Financial Times, além do Guardian. Ele também estava trabalhando em um livro sobre meio ambiente com apoio da Fundação Alicia Patterson.