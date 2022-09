Esposa de Justin Bieber posa com camisa do Brasil e promete retorno ‘em breve’

Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 5, para acalmar os fãs após boatos de que seu marido poderia cancelar as apresentações previstas para os próximos dias em São Paulo. Isso porque, nas imagens compartilhadas no Instagram, a modelo trajou uma camisa do Brasil e prometeu um retornou ao país “em breve”. A influenciadora esteve no pais para acompanhar Justin em sua apresentação no Rock In Rio, na noite do último domingo, 4. “Eu te amo, Brasil. Voltarei em breve, eu prometo”, disse. Em seus stories – publicações que permanecem no ar apenas por 24 horas -, a atriz também compartilhou imagens da sua noite e uma refeição repleta de pães de queijo, além de uma imagem da vista aérea do Rio de Janeiro. Hailey casou com o artista pop em 2019 e é filha de uma brasileira, além de ter tatuagens com dizeres em português, como “gente” no quadril e “beleza” no pescoço, além de Minas Gerais em seu tornozelo.

