Esposa de Leonardo rebate críticas de João Guilherme: ‘Respeite seu pai’

A discussão entre o ator João Guilherme e o pai, o cantor Leonardo, apenas aumenta. A influenciadora Poliana Rocha, esposa do sertanejo, defendeu o marido das críticas do filho caçula em publicação nas redes sociais. “Por favor, respeite o seu pai e a sua escolha”, escreveu em imagem compartilhada na ferramenta Stories.

A polêmica começou quando o influenciador de 20 anos afirmou que Leonardo está “cego” por apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Poliana, então, rebateu a opinião. “Política acaba… Sabe o que fica? Suas publicações ofensivas e suas amizades desfeitas. Independente de quem ganhar, sua vida continua. Faça uso da sua inteligência e não da sua falta de educação!”, disse.

Ela ainda mencionou que o jovem sempre foi “tratado com muito amor” e que deveria repensar suas ações. “Ele honrou as suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos, corretamente…viagens… e tudo que você precisou). Uma relação de pai e filho… deveria ser maior do que qualquer coisa nesse mundo! Só quem não tem pai sabe valorizar isso”, continuou.

Nos comentários, a influenciadora foi apoiada por Virgínia, Roberta Zuniga e outras personalidades da internet. João Guilherme é filho de Leonardo com Naíra Ávila, relacionamento paralelo do sertanejo durante o casamento com Poliana. Antes mesmo das declarações da madrasta, o jovem já tinha se posicionado sobre o assunto no Twitter. “Pensão é direito da minha mãe. Auxílio para cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e pai”, disse.