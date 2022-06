Esposa do jornalista inglês desaparecido faz apelo ao governo federal por buscas mais intensas

A esposa do jornalista inglês, Dom Philips, a brasileira Alessandra Sampaio, gravou um vídeo comovente, fazendo um apelo ao governo federal por intensificação nas buscas. O repórter britânico do jornal The Guardian está desaparecido na Amazônia. “Queria fazer um apelo governo federal e para os órgãos competentes, para intensificarem as buscas, porque a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar ele. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, a gente tem que se encontrar, por favor, não tem como seguir nessa angústia”, disse ela. A família do indigenista Bruno Araújo, funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai) que também está desaparecido, divulgou uma carta aberta para a imprensa mundial. Nela, os parentes cobram do governo federal uma ação mais efetiva nas buscas. “Pedimos às autoridades rapidez, seriedade e todos os recursos possíveis para essa busca. Cada minuto conta. Cada trecho de rio e de mata ainda não percorrido pode ser aquele em que eles aguardam por resgate”, diz o documento.

Ao contrário do que informou o Planalto de que havia uma força tarefa para encontrar Bruno Araújo e Dom Phillips, a Defensoria Pública da União e a Unijava entraram com uma ação na justiça, exigindo que o governo federal disponibilize helicópteros e homens das forças de segurança para ajudar nas buscas. Segundo a Defensoria, os pedidos de ajuda foram negados. Na ação federal, a Defensoria anexou todos os pedidos feitos à Polícia Federal, à Marinha e ao Exército brasileiro. Depois de ser desmentida pela Defensoria Pública da União, a Polícia Federal divulgou uma nota simples, dizendo que enviou mais aeronaves para as buscas, mas se limitou a isso, não deu mais detalhes. A Marinha informou que enviou um helicóptero, duas embarcações e uma moto aquática, mas não quis informar se as equipes vão participar das buscas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse que enviou um avião para Tabatinga e que vai levar uma moto aquática blindada para ajudar nas buscas. Depois de muita pressão, o Exército brasileiro divulgou uma foto e um vídeos nos quais militares aparecem auxiliando nas buscas por Bruno Araújo e Dom Phillips.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre o assunto dos desaparecimentos. Ele publicou uma foto ao lado de Dom Phillips e escreveu: “Em 2017, dei uma entrevista para Dom Phillips e ao jornal The Guardian em Ararapina, interior de Pernambuco, durante uma caravana no Nordeste. Ele e Bruno Pereira seguem desaparecidos na Amazônia. Espero que sejam encontrados e retornem em paz para as suas famílias e amigos”. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), depois de alguns dias em silêncio, falou sobre o assunto: “Realmente, duas pessoas apenas em um barco, numa região daquelas, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Tudo pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região”.

O ex-secretário de estado norte-americano John Kerry fez duras críticas ao governo brasileiro na forma de conduzir as buscas por Bruno Araújo, funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai), e Dom Phillips, repórter britânico do jornal The Guardian. Kerry disse que vai pedir ao governo dos Estados Unidos uma investigação séria e segura e que os culpados serão responsabilizados. O ex-secretário escreveu: “O desaparecimento do ativista indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips que desapareceram, simplesmente desapareceram, e ninguém sabe onde eles estão. A busca é tão lenta e é lamentável que continuemos a viver em uma situação que não há segurança. Precisamos que as autoridades se posicionem e comecem a procurá-los ativamente de forma responsável. Eu queria estar em Nova Iorque para denunciar essa situação ao mundo, para que a atenção de todos esteja nesta situação e na violência permanente que os povos indígenas e nossos apoiadores enfrentam constantemente. Isso é tudo. Vamos continuar lutando”.

A imprensa internacional continua cobrando uma posição mais firme do governo brasileiro para encontrar Bruno Araújo e Dom Phillips. Nos próximos dias, o premier inglês, Boris Johnson, deve cobrar uma postura mais firme por parte do governo federal. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) prendeu um suspeito conhecido na região como “Pelado”. Outros dois homens que haviam sido presos prestaram depoimento e foram liberados, segundo a Polícia Federal.

Leia também

Ministério Público do Trabalho convoca Volkswagen para audiência sobre trabalho escravo nas décadas de 1970 e 1980



Será que Elon Musk vai levar internet para a região amazônica sem uma contrapartida?



*Com informações do repórter Maicon Mendes