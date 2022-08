Esquadrilha da Fumaça atrai multidão para apresentação na orla da Barra

Uma multidão se reuniu na orla da Barra para conferir a apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. No céu, sete aeronaves coloridas com os tons verde, azul e amarelo cortavam o espaço com manobras que arrancavam suspiros do público.

“Quando ele subiu e parou, todos ficamos imóveis. De repente, em um rompante, o avião desceu e soltamos o ar que nem sabíamos que estávamos segurando. Eu amei, achei maravilhoso. Fiquei um pouco aflita com o quanto é radical, mas a beleza é impressionante” descreve a vendedora de jóias, Thais Nascimento, 27 anos.

A apresentação, que durou cerca de 35 minutos, teve em média 50 manobras executadas. O espaço para assistir foi disputado por milhares de soteropolitanos. A 30 minutos do início do show, a reportagem registrou um longo engarrafamento nos pontos de acesso à orla, no Rio Vermelho, Ondina e Graça.

A carioca Clarissa Chavante, 32 anos, foi uma das pessoas que passou pelo sufoco, mas no final, conseguiu assistir parte da apresentação. “Ficamos presos no engarrafamento por um tempo, mas deu para assistir 15 minutos aqui, de pertinho. Para não perder nada, aproveitamos que dava pra ver do carro e ficamos observando”, conta ela.

Ao lado do marido Gerson Coutinho, 32 anos, e da filha do casal, Ana Beatriz, 10, a família erradicada em Salvador há nove meses, já está familiarizada com as apresentações da Força Aérea no Rio de Janeiro. Gerson é militar do exército e se mudou para a capital baiana por causa da profissão, mas nem por isso deixaram de ficar encantados com o show de manobras e fumaça no céu.

“No dia que eu me acostumar com isso aqui podem levantar as mãos para o céu, porque será um milagre. Hoje viemos mais para trazer-lá [a filha]. Ela era muito pequena quando viu pela primeira vez, mas não tem como não se encantar também vendo toda a engenhosidade das apresentações”, diz Gerson.

Além da vista para as aeronaves, o público presente na Barra contou com a narração de cada uma das manobras. De um trio elétrico, uma equipe de locução formada pela segunda parte de militares da Força Aérea, envolvidos na ação, provocava ainda mais entusiasmo.

“Cada rodopio tem um nome, e eu só descobri por causa da narração que vinha do trio. Tudo já é muito lindo, mas ver e ouvir o que significa aquilo que estamos vendo é divertido demais, deixa tudo completo”, destaca a técnica de enfermagem, Sandra Rosa, 37 anos, ao lado de dois amigos.



A ação que encantou o público faz parte do Circuito Bicentenário da Independência, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. O principal objetivo da demonstração é estabelecer um contato, de maneira emocionante e inesquecível, entre a Força Aérea e o público civil.

Para o Major da Aeronáutica, Afonso Bitencourt Filho, integrante do batalhão da apresentação, testemunhar a presença de tantas pessoas na Barra é um combustível para o trabalho militar.

“Hoje é uma quinta-feira, e é algo que deixa a gente muito feliz. A Esquadrilha da Fumaça tem 70 anos de tradição, é a segunda maior do mundo e o público é o nosso combustível. Então, depois da pandemia e de tudo que passamos, ter a oportunidade de estar aqui em um dia de semana com essa orla toda lotada é uma surpresa espetacular”, celebra o major.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo