Esses 10 grandes jogos estão deixando o Xbox Game Pass

Bem, chegou a hora. O Xbox Game Pass está perdendo uma seleção de grandes títulos hoje, 31 de agosto, à medida que o serviço atualiza sua biblioteca. Entre estes estão alguns pesos pesados ​​que farão muita falta.

Aqui está a lista completa de desistentes para 31 de agosto de 2022:

Data Jogo Plataforma 31 de agosto de 2022 Elite Dangerous Console, Cloud 31 de agosto de 2022 Hades Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 Myst Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 NBA 2K22 Console, Cloud 31 de agosto de 2022 Signs of the Sojourner Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 Spiritfarer Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 Twelve Minutes Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 Two Point Hospital Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 What Remains of Edith Finch Console, PC, Cloud 31 de agosto de 2022 World War Z Console, PC, Cloud

Não se esqueça de que você tem até o final do dia para comprar qualquer um desses jogos com (pelo menos) 20% de desconto com sua assinatura do Xbox Game Pass, após o qual eles retornarão ao preço total, a menos que sejam já faz parte de outra venda em andamento.