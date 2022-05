Esses 11 novos jogos recebem controles de toque no Xbox Cloud Gaming

O Xbox Cloud Gaming está disponível desde 15 de setembro de 2020, com um extenso catálogo que ultrapassa mais de 150 jogos para que os usuários do Xbox Game Pass possam desfrutar de ótimos títulos na nuvem, mas isso não é tudo, desde não muito tempo atrás. Embora a Microsoft tenha adicionado controles de toque a uma série de títulos nos últimos meses, ela adicionou mais alguns, pois 11 novos jogos recebem controles de toque no xCloud

A Memoir Blue Contrast Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition Eiyuden Chronicle: Rising Far: Changing Tides Kentucky Route Zero Loot River Paradise Killer Tainted Grail: Conquest Townscaper Visage