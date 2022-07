Esses 12 jogos estão chegando no Xbox Game Pass em julho

Como acontece todo início de mês, a Microsoft acaba de revelar oficialmente a nova leva de jogos que irá chegar durante a primeira metade de Julho ao Xbox Game Pass, o seu serviço de assinatura de jogos.

Esse mês os assinantes do serviço terão uma boa variedade de jogos, incluindo grandes títulos como Road 96, My Friend Peppa Pig e PowerWash Simulator, além do retorno de três jogos da franquia Yakuza.

Confira os jogos que chegam ao serviço em Julho: