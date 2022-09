Esses 12 jogos estão deixando hoje o Xbox Game Pass

Caso você tenha esquecido, hoje marca a remoção de mais 12 jogos da biblioteca do Xbox Game Pass, incluindo AI: The Somnium Files, Lemnis Gate , Subnautica: Below Zero, Visage e muitos outros.

Aqui estão os 12 jogos confirmados para sair hoje no Xbox Game Pass:

Data Jogo Plataforma 30 de setembro AI: The Somnium Files Console, PC, Cloud 30 de setembro Astria Ascending Console, PC, Cloud 30 de setembro Dandy Ace Console, PC, Cloud 30 de setembro Dirt Rally PC 30 de setembro DiRT 4 PC 30 de setembro Going Under Console, PC, Cloud 30 de setembro Lemnis Gate Console, PC, Cloud 30 de setembro Slime Rancher Console, PC, Cloud 30 de setembro Subnautica: Below Zero Console, PC, Cloud 30 de setembro The Procession To Calvary Console, PC, Cloud 30 de setembro Unsighted Console, PC, Cloud 30 de setembro Visage Console, PC, Cloud

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% nesses títulos antes de serem removidos. Alguns deles também estão incluídos no enorme conjunto de mais de 500 ofertas do Xbox nesta semana.