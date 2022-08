Esses 14 jogos de Xbox 360 estão fechando seus servidores este ano

Reflita um pouco e você deve se lembrar que a Ubisoft anunciou vários jogos do Xbox 360 que encerrariam seus servidores este ano. Bem, a EA também anunciou silenciosamente a mesma coisa recentemente.

Os jogos da EA que desligarão seus servidores em breve incluem alguns títulos Army of Two, vários títulos Command and Conquer e Mercenaries 2: World in Flames.

Então, vamos dar uma olhada na lista completa de fechamentos para 2022 até agora – os que conhecemos, de qualquer maneira!

1 de setembro de 2022

Assassin’s Creed 3 (Xbox One remaster unaffected) Assassin’s Creed Brotherhood Assassin’s Creed Revelations Driver San Francisco Far Cry 3 (Xbox One remaster unaffected) Ghost Recon Future Soldier Rayman Legends (Xbox One version unaffected) Splinter Cell: Blacklist

20 de outubro de 2022

Army of Two: The 40th Day Army of Two: The Devil’s Cartel

9 de novembro de 2022

Command & Conquer: Red Alert 3 Command & Conquer 3: Tiberium Wars Command & Conquer 3: Kane’s Wrath Mercenaries 2: World in Flames

Pode haver mais jogos do Xbox 360 adicionados a esta lista nas próximas semanas e meses, mas por enquanto essas são as confirmações que conhecemos. Na maioria dos casos, estamos assumindo que são apenas os servidores online que serão afetados, e não as partes single-player e multiplayer local desses jogos. Também esperamos que a maioria deles permaneça comprável se for compatível com versões anteriores do Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

No entanto, sabemos que Ghost Recon Future Soldier será afetado mesmo em relação à sua campanha single-player, pois a única maneira de jogá-lo no futuro será configurar seu console para o modo offline, pelo menos de acordo com o que a Ubisoft diz