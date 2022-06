Esses 14 jogos estão chegando ao Xbox esta semana

Bem-vindo ao seu novo resumo de jogos do Xbox de 27 de junho a 1º de julho! É mais uma semana recheada de alguns lançamentos interessantes, incluindo F1 22, MX Vs ATV Legends, Cuphead: The Delicious Last Course DLC, Outriders Worldslayer e, claro, Far Cry 5 no Xbox Game Pass!

Aqui está o que está chegando ao Xbox esta semana: