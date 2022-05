Esses 14 jogos estão chegando ao Xbox na próxima semana

Bem-vindo ao seu novo resumo de jogos do Xbox de 30 de maio a 3 de junho! A próxima semana é movimentada mais uma vez, embora seja principalmente apenas lançamentos independentes, além de SnowRunner e For Honor, ambos recebendo atualizações no Xbox Game Pass. O SnowRunner está sendo otimizado para o Xbox Series X|S, enquanto o “Marching Fire Edition” de For Honor está sendo adicionado ao serviço sem custo extra para assinantes, fornecendo acesso à expansão de mesmo nome.

Aqui está o que está chegando ao Xbox na próxima semana: