É dia de Xbox Game Pass! Mais duas adições chegam hoje, incluindo mais um lançamento no primeiro dia do Xbox Game Pass. Isso será Research and Destroy, e será lançado ao lado de 7 Days To Die de 2016.

Aqui está o que essas duas novas adições estão trazendo para o Xbox Game Pass hoje:

7 Days To Die: Console, PC, Cloud Research and Destroy: Console, PC