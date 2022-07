Esses 2 jogos clássicos dos anos 90 devem se juntar no Xbox Game Pass

Os membros do programa Xbox Insiders estão sendo convidados a testar dois clássicos dos anos 90 no PC agora na forma de Wolfenstein 3D da Bethesda e The Elder Scrolls 2: Daggerfall. Parece que ambos estarão eventualmente no Xbox Game Pass.

Wolfenstein 3D foi lançado pela primeira vez em 1992, enquanto The Elder Scrolls: Daggerfall foi um lançamento de 1996, mas nenhum deles teve presença na Microsoft Store até agora. A postagem no blog do Xbox Wire não menciona nada sobre o Game Pass, mas considerando que esses são títulos da Bethesda, parece quase certo que eles chegarão ao serviço em algum momento.

Se você é um Xbox Insider, veja como você pode se envolver:

Entre no Windows PC e inicie o Xbox Insider Hub (ou pegue-o na Loja se você não tiver o aplicativo)

Navegue para Previews, depois Wolfenstein e/ou The Elder Scrolls

Selecione Entrar

Aguarde o processamento da tentativa de registro e você poderá instalar pré preview

Esses não são os únicos clássicos da Bethesda que foram anunciados para o PC Game Pass recentemente, já que o Quake 4 também fez parte da prévia do Xbox Insider na semana passada, novamente visando um lançamento para PC na Microsoft Store pela primeira vez.

Resta saber se algum outro título retrô para PC será adicionado à loja – e de fato o Game Pass – em um futuro próximo, mas de qualquer forma, é bom ver o Xbox e a Bethesda trabalhando para trazer alguns jogos mais antigos para a Microsoft Store.