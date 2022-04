Esses 2 jogos de Xbox estão grátis para jogar neste fim de semana

É hora de mais um catálogo de títulos Free Play Days! Mais jogos estão disponíveis para jogar gratuitamente neste fim de semana para membros do Xbox Live Gold, e eles estão prontos para download agora.

Bem, tecnicamente, há apenas um jogo Free Play Days neste fim de semana – pelo menos é tudo o que foi revelado até agora. Chama-se Epic Chef, um “jogo de aventura baseado em histórias, aromatizado com agricultura de simulação de vida e elementos de criação, misturados em um prato delicioso por meio de uma experiência de culinária interativa”, publicado pela Team17.

No entanto, não esqueça que Call of Duty: Vanguard (a parte multiplayer) também está tendo um período de acesso gratuito agora, e dura muito mais do que apenas os próximos dias, não terminando até quarta-feira, 13 de abril.

Epic Chef Call of Duty: Vanguard (Free Access Multiplayer)

Como sempre, lembre-se de que você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar especificamente o Epic Chef, e o jogo poderá ser jogado a partir de agora até o final do domingo, 3 de abril.