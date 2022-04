Agora você pode começar a baixar o primeiro catálogo dos títulos do Xbox Games With Gold de abril de 2022 (um dia antes!), que são o jogo do Xbox One: Another Sight e o jogo do Xbox 360: Outpost Kaloki X. Ambos os títulos estão disponíveis agora na Microsoft Store.

Another Sight (1 de abril até 30) Outpost Kaloki X (1 de abril até – 15)