Estamos recebendo outro lançamento do Xbox Game Pass hoje, 12 de abril, e o jogo principal é grande. Life is Strange: True Colors entra na biblioteca hoje, junto com duas novas adições para PC: Panzer Corps 2 e The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.

Aqui estão os 3 novos títulos que você pode baixar hoje com o Xbox Game Pass (12 de abril):