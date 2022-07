Esses 3 jogos estão confirmados para Xbox Game Pass em agosto

Definitivamente, ainda não terminamos as adições do Xbox Game Pass de julho de 2022, mas já estamos olhando para o que podemos ver em agosto também e, atualmente, temos três jogos do Game Pass confirmados para o próximo mês.

O primeiro deles é o Turbo Golf Racing, que recentemente teve uma prévia jogável como parte do programa Xbox Insider, e é basicamente um cruzamento entre um jogo de golfe, um jogo de corrida e Rocket League. Em seguida, temos o Two Point Campus, que é o acompanhamento altamente esperado do Two Point Hospital. E, finalmente, Midnight Fight Express é um “ballet de briga brutal e hipercinético” lançado no Xbox Game Pass no final do mês.

Obviamente, informaremos quando mais jogos forem confirmados para agosto, mas, por enquanto, aqui estão mais detalhes sobre cada uma dessas três adições ao Xbox Game Pass: