Esses 3 jogos estão deixando o Xbox Game Pass hoje

Caso você tenha esquecido, hoje marca a remoção de mais 3jogos da biblioteca do Xbox Game Pass, com o maior do grupo sendo o Shadow Warrior 2. Espero que o terceiro jogo chegue ao Xbox Game Pass eventualmente!

Aqui estão os três jogos confirmados para sair hoje no Xbox Game Pass:

Data Game Plataforma 1 de março Madden NFL 20 (EA Play) Console, PC, Cloud 1 de março Narita Boy Console, PC, Cloud 1 de março Shadow Warrior 2 Console, PC, Cloud

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% na maioria desses títulos antes de serem removidos.