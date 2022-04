Esses 33 jogos estão chegando ao Xbox em maio de 2022

Está quase na hora de mais um mês de novos lançamentos do Xbox, e maio de 2022 parece bastante interessante até agora! Temos grandes lançamentos a caminho para jogos como Evil Dead: The Game e Vampire: The Masquerade – Swansong , atualizações de última geração para Deliver Us The Moon e SnowRunner, e um monte de adições ao Xbox Game Pass (muitas os lançamentos do primeiro dia), incluindo Sniper Elite 5 e Trek To Yomi! Estamos tão mimados.

Sem mais delongas, aqui está o que você pode esperar no Xbox em maio de 2022: