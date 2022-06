Esses 4 jogos deixarão o Xbox Game Pass em breve

A Microsoft revelou o próximo conjunto de jogos a serem removidos do Xbox Game Pass no final de junho e, felizmente, não é o pior catálogo, sendo sem dúvida o mais notável a aventura sobrenatural Last Stop.

Aqui está a lista completa de jogos programados para sair no final de junho:

Data Jogo Plataforma 30 de junho de 2022 EA Sports FIFA 20 (EA Play) Console, PC 30 de junho de 2022 Jurassic World Evolution Console 30 de junho de 2022 Last Stop Console, PC 30 de junho de 2022 MotoGP 20 Console, PC

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% nesses títulos antes de serem removidos.