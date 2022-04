Esses 4 jogos estão deixando o Xbox Game Pass hoje

Caso você tenha esquecido, hoje marca a remoção de mais 4 jogos da biblioteca do Xbox Game Pass, incluindo The Long Dark e Rain On Your Parade A EA Play também removerá o F1 2019 do Xbox Game Pass em 18 de abril.

Aqui estão os 4 jogos confirmados para sair hoje no Xbox Game Pass:

Data Jogos Plataforma 15 de abril MLB The Show 21 Console 15 de abril Pathway PC 15 de abril Rain On Your Parade Console, PC 15 de abril The Long Dark Console, PC

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% na maioria desses títulos antes de serem removidos.