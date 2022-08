Esses 5 jogos foram revelados para o Xbox Game Pass na Gamescom 2022

O evento Gamescom 2022 de hoje nos trouxe algumas novas revelações do Xbox Game Pass.

O primeiro deles é o GRID Legends, que se junta ao EA Play (e ao Xbox Game Pass Ultimate) definitivamente em 1º de setembro. O jogo indie You Suck at Parking também está confirmado para PC Game Pass (embora esperássemos que ele também chegasse aos consoles Xbox), e o mesmo vale para o jogo multiplayer de 2021 Mad Streets.

Além disso, não esqueça que Lies of P também foi confirmado para o Xbox Game Pass durante o show e o Major Nelson do Xbox confirmou que o Hardspace Shipbreaker chegará à versão do console do Xbox Game Pass em setembro!

Então, vamos dar uma olhada em cada um desses jogos por sua vez: