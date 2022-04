Esses 5 jogos já estão confirmados para Xbox Game Pass em maio

Normalmente, não temos uma grande indicação do que está chegando ao Xbox Game Pass até que a Microsoft anuncie formalmente (pelo menos) dois catálogo por mês, mas o Xbox Game Pass em maio de 2022 já parece bastante empilhado em meados de abril.

Como você pode ver na tabela abaixo, o grande destaque até agora é o Sniper Elite 5, que será lançado no primeiro dia com o Xbox Game Pass em 26 de maio, assim como todos os jogos da lista até agora – como Trek to Yomi, Eiyuden Chronicle: Rising e Pac-Man Museum + são todos os jogos do primeiro dia para o serviço, com provavelmente mais alguns a serem anunciados.

Aqui está o que sabemos sobre o Xbox Game Pass em maio de 2022 até o momento: