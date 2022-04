Esses 6 jogos deixarão o Xbox Game Pass em breve

A Microsoft revelou o próximo conjunto de 6 jogos que serão removidos do Xbox Game Pass em meados de abril de 2022, incluindo jogos como The Long Dark, Rain On Your Parade e Destiny 2 para PC.

Aqui está a lista completa de jogos atualmente programados para sair em meados de abril:

Data Game Plataforma 11 de abril Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, Forsaken PC 15 de abril MLB The Show 21 Console 15 de abril Pathway PC 15 de abril Rain On Your Parade Console, PC 15 de abril The Long Dark Console, PC 18 de abril F1 2019 (EA Play) Console, PC

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% nesses títulos antes de serem removidos.