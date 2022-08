Esses 6 jogos estão chegando ao Xbox esta semana

Bem-vindo ao seu novo resumo de jogos do Xbox de 8 a 12 de agosto! É uma semana tranquila de novos lançamentos, mas inclui 4 novas adições ao Xbox Game Pass destacadas pelo Two Point Campus, juntamente com alguns outros títulos interessantes que não são do Game Pass, como Arcade Paradise , RumbleVerse e Cult of the Lamb!

Aqui está o que está chegando ao Xbox esta semana:

Two Point Campus (9 de agosto) Book Quest (10 de agosto) Arcade Paradise (11 de agosto) Cult of the Lamb (11 de agosto) RumbleVerse (11 de agosto) Voyage (12 de agosto)

Xbox Game Pass: