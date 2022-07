Esses 6 jogos estão chegando no Xbox Game Pass

Por meio de suas redes sociais, a Microsoft acaba de revelar oficialmente a nova leva de jogos que está a caminho do Xbox Game Pass. Neste fim de Julho os usuários contarão seis novos jogos entrando no serviço.

O destaque do mês ficou com As Dusk Falls, que será lançado amanhã e chegará Day-One no Xbox Game Pass. Outro grande jogo chegando no serviço é Watch Dogs 2 da Ubisoft, seguido por Inside, da mesma desenvolvedora de Limbo.

Os jogos chegando no serviço são:

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) – Chega no dia (19) de Julho; Ashes of the Singularity: Escalation (PC) [email protected] – Chega no dia (19) de Julho; Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC) – Chega no dia (19) de Julho; MotoGP 22 (Cloud, Console e PC) – Chega no dia (21) de Julho; Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console) – Chega no dia (21) de Julho; Inside (Cloud, Console e PC) [email protected] – Chega no dia (29) de Julho;

A Microsoft também revelou os novos jogos que agora você poderá jogar via Touch em seu celular que são: