Esses 8 jogos chegarão ao Xbox esta semana

Bem-vindo ao seu novo resumo de jogos do Xbox de 5 a 9 de setembro! É mais uma semana interessante de novos lançamentos pela frente, como Steelrising, NBA 2K23 e a atualização de próxima geração Biomutant a caminho, juntamente com as adições ao Xbox Game Pass de Disney Dreamlight Valley e Train Sim World 3! Espero que venham mais também…

Aqui está o que está chegando ao Xbox na próxima semana: