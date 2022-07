Os fãs de jogos independentes não ficarão muito felizes em 15 de julho, já que todos os jogos que sairão do Xbox Game Pass são títulos de baixo orçamento, com a presença de destaque de jogos como Carrion, Children of Morta ou Cris Tales. A lista completa é a seguinte:

Atomicrops (nuvem, console e PC) Carrion (nuvem, console e PC) Children of Morta (nuvem, console e PC) Cris Tales (nuvem, console e PC) Lethal League Blaze (nuvem, console e PC)