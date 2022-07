Esses são alguns dos jogos que chegarão no Xbox Game Pass em julho

Em menos de uma semana, descobriremos o novo lote de jogos que entrará no bem-sucedido serviço de assinatura de jogos da Microsoft, que chegará na companhia dos novos Games With Gold. Então agora, enquanto esperamos que Microsoft confirma os novos jogos para o Xbox Game Pass. Vamos adiante para mostrar alguns dos jogos confirmados que chegarão ao Xbox Game Pass no final de julho de 2022.

Embora, antes de mostrar alguns dos novos jogos confirmados que chegarão ao Xbox Game Pass no final de julho de 2022, lembramos que Cris Tales e outros 4 jogos deixarão o Xbox Game Pass no início de julho. Então agora, sem mais delongas, vamos revelar alguns dos jogos que estão chegando ao Xbox Game Pass no restante do mês.