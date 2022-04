Chegou a hora do último catálogo de títulos Xbox Free Play Days! Temos 3 jogos em disputa neste fim de semana, e eles estão disponíveis agora até 1º de maio.

Confira os 3 novos jogos grátis para Xbox:

Moving Out Embr Session: Skate Sim

Como sempre, lembre-se de que você precisará do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar esses títulos oficiais do Free Play Days. Eles estarão ao vivo de hoje até tarde de domingo, 1º de maio.