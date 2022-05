Esses são os 5 grandes jogos que chegarão ao Xbox em junho de 2022

Este mês de maio está sendo outro daqueles meses tranquilos em termos de lançamentos, embora isso não signifique que não tenhamos lançamentos pontuais de destaque, como Sniper Elite 5, embora nada comparável aos primeiros meses do ano. Embora, apenas alguns dias antes do início de junho, deixaremos você com os 5 grandes jogos que chegarão ao Xbox em junho de 2022, que estão um pouco acima dos lançamentos deste mês.

Redout 2 – 16 de junho (Xbox Series X|S e Xbox One) Sonic Origins – 23 de junho (Xbox Series X|S e Xbox One) MADiSON – 24 de junho (Xbox Series X|S e Xbox One) MX vs ATV Legends – 28 de junho (Xbox One e Xbox Series X|S) Rabbids: Party of Legends – 30 de junho (Xbox One)