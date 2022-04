Esses são os jogos que chegam ao Xbox na próxima semana

Como acontece todas as semanas, a Microsoft publica quais serão os jogos que chegam ao Xbox na próxima semana, tanto nos consoles Xbox quanto no PC, com uma semana que trará a chegada de vários títulos independentes nas Plataformas da Microsoft.

O anúncio foi feito através de uma publicação no Xbox Wire, onde ele confirmou os títulos chegando ao Xbox em apenas alguns dias.

Confira a lista dos jogos que chegam ao Xbox na próxima semana:

Research and Destroy – April 26 – Xbox Game Pass

The Sorrowvirus – A Faceless Short Story – 27 de abril

Bugsnax – 28 de abril – Xbox Game Pass – PC Game Pass

The House of the Dead: Remake – 28 de abril

Raven’s Hike – 28 de abril

Rico: London – 28 de abril

Rogue Legacy 2 – 28 de abril

Unsouled – 28 de abril – Xbox Game Pass

Galactic Wars EX – 29 de abril

Micro Pico Racers – 29 de abril

Ravenous Devils – 29 de abril